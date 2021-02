Miért akarják kinyirni a liberálisok a saját szavazóikat?

A hülyeségek záporában már fel sem tűnt senkinek, hogy a liberális értelmiség elégedett mosollyal az orcáján nekilátott kinyírni az ellenzéki, vagyis a saját szavazóit. A szándék első lépésben következik az ellenzéki okosok jelenlegi kommunikációjából, de a világ legokosabb és legnemesebb embereinek természetesen nincs elég esze, hogy észrevegyék magukat. Zsenikéim ugyanis azt mondják, hogy az orosz és a kínai vakcina halálos, és ők, meg akik hallgatnak rájuk csakis valamelyik nyugati oltóanyaggal engedjék beoltatni magukat. Az az érdekes helyzet fog kialakulni, hogy a jobboldaliak, meg a normálisak, akik hallgatnak Orbán Viktorra be lesznek oltva tavasz végére, a többi hülye meg várja azokat az oltóanyagokat, amelyeket a nyugatiak sem kapnak meg.

És ez is csak Orbán mesterkedése nem vitás. Megdicsérte a kínai vakcinát, így az azonnal nem kell a sok baromnak, így jut minden normálisnak, függetlenül az oltási tervtől. A sok idióta meg várja otthon a nyugati vakcinákat, meg a vírust. Ördögi terv, erre is csak az Orbán képes. Pedig én most még ki is fecsegem. A kérdés csak az, hogy a kirívóan okos, intelligens, már-már a Kárpátok Géniuszának magasságában repülő liberális értelmiségiek miért játszanak a rémkirály kottájából?

Azt ugyanis még Orbánról sem feltételezik, hogy halálos vagy hatástalan hatóanyagot ajánlgat a saját híveinek, ugyanis az még szerintük is rosszat tenne a szavazási kedvnek.

Abból, amit most harsognak ugyanis ez következik, de nem zavarja őket. Csoda, hogy Hadházy Ákos még nem jött rá, az orosz és a kínai vakcina éppen a Fidesz szavazóknak elég és nem rinyálta tele a Facebookot, hogy az Orbán nem akarja beoltatni az ellenzéki szavazókat. Az ellenzéki értelmiségieknek és politikusoknak sosem esik nehezére egyszerre hangoztatni olyan álláspontokat, amelyek kizárják egymást. Mondjuk a szavazóiknak legalább lehetne annyi esze, hogy rájöjjenek, ebből az következik, hogy egyelőre őket nem oltják be (mert ők tudnak nemet mondani). Majd ha a németek meg a franciák után nekik is jut a Pfizeréből, vagy AstraZenecáéból, valamikor késő ősszel ők is lemehetnek a Balatonra, vagy egy sörre a sarokra, ha még élnek. Hiába, ha az ember ellenzéki, akkor áldozatot is kell hozni. Eltökéltnek kell lenni és keménynek, nemet kell mondani az oroszra és a kínaira és igent az ellenzéki véleményvezérek hülyeségeire. Persze lehet, hogy a belpesti értelmiségiek biztos forrásból tudják, a kínaiak izraeli segítséggel olyan vakcinát fejlesztettek, amely csak a Fidesz szavazóinál akadályozza meg a fertőzést, az ellenzékieknél viszont hatástalan, továbbá globális fel- és bemelegedést, rasszizmust és filoszemitizmust okoz (egyszerre, hogy igazán fájjon). Ez utóbbi most éppen ráfér a rugalmas ellenzéki szavazótáborra, mert Jakab Pétert valahogy még mindig nem sikerült megszeretniük.

Elnézést kérek a Kedves Olvasótól, ha még mindig nem sikerült megmagyaráznom, miért rossz az, ha beoltatja magát olyan készítménnyel, amelyet már több nagy múltú demokrácia és diktatúra illetékes hatóságai is engedélyeztek. A demokráciák ugyanis ilyenkor nem számítanak. Ha Merkel boltol Putyinnal azt a mutti varászereje liberális aktussá változtatja. A Merkel-Putyin paktum a vakcinakészletek felosztásáról semmiféle kellemetlen képzetet nem kelt, nem idéz fel történelmi emlékeket, még akkor sem, ha az oltóanyagokért a németek páncéloshadosztályokat küldenek Kalinyingrádba Lengyelországon kívül. Ellenben ha Orbán Viktor kormánya vásárol orosz oltóanyagot, az azonnal szovjetté változik, és Novicsok feliratú fiolákban érkezik. Mondjuk azt legalább tesztelték az orosz ellenzékin, a Navalnijon, aki olyan szépen felgyógyult belőle, hogy csak na. Lehet, hogy az oroszok vagy a németek, ki tudja ebben a zavaros világban, Navalnijban csempészték a vírust, az ellenanyagot, a legyengített vírust, a felerősített vírust, a mikrocsip prototípusát vagy Putyin vagyonát.

Elképesztő felelőtlenség Orbán Viktor részéről, hogy még a végén előbb beoltatja a magyar lakosságot, mint a liberális demokráciák. Pedig itt nem is gyújtogatnak a bezártságtól ideges lakosok, mint a tökéletes demokráciákban.

A hülye szavazók ebből még azt a következtetést vonnák le, hogy az illiberális demokráciában ugyan az anya nő, az apa meg férfi, viszont ki lehet menni az utcára hamarosan.

Most, hogy a németek táborokba helyezik el (ideiglenesen!) azokat, akik megsértik a karantént, egy újabb alapvető emberi jog megszületését üdvözölhetjük. Javasoljuk Az oltás szabaddá tesz! feliratot a kapu fölé. Meg fognak minket hetes cikkelyezni, ha mi csak szimplán lehülyézzük azokat, akik buták hozzá, hogy betartsák a szabályokat? Mondjuk azért is ránk szoktak támadni, ha pontosan lemásoljuk az ő jogszabályaikat. Nehéz dolga van a magyar ellenzéknek. Ha az orosz és a kínai vakcina hatásos, hozzásegítik az egészségük megóvásához a Fidesz szavazóit és megritkítják a sajátjaikat. Az se semmi, hogy mozgalmat indítottak a szabad vakcinaválasztásért. Persze ez alatt azt értik, hogy ők mondhassák meg, ki milyen vakcinát kap. Most is szabad választás van persze, hiszen mindenki szabadon eldöntheti, hogy azt elfogadja-e, ami rendelkezésre áll. De ők valójában külön oltási tervet szeretnének maguknak meg az ellenzéki szavazóknak. A kínaival, meg az orosszal oltsák a fideszeseket, magukat meg a nyugatival. Érdekes gondolat ez is, áthatja az emberszeretet. Ami szerintük nem jó, azt kapja más. Azt is szeretem az ilyen javaslatokban, hogy sosem mellékelnek mellé logisztikai kisokost, hogy miként kell eljuttatni az ellenzéki szavazókhoz a nyugati oltóanyagokat. Az ellenzék ászainak ugyanis legfeljebb piramisjáték szervezésben van gyakorlata, valódi szervezésben nem igazán. Egyik ellenzéki párt sem ajánlotta fel az aktivistanyilvántartását az oltási tervhez. Ezek még a saját embereikre sem vigyáznak.

Mondjuk némely DK-s polgármesterek, a becsületükre legyen mondva, milyen szépen megszervezték a saját beoltásukat, meg az asszonyét, mert ők ugye feministák is.

Én tényleg a legtisztább szívvel kérem a Tisztelt Ellenzéki Szavazókat, hogy hallgassanak a kedvenc politikusaikra. Mindenki azt kapja amit megérdemel, mi oltást, ők meg karantént. Ez a szabadság, viseljük a döntésünk következményeit! Most megjósolom: amikor már tagadhatatlan lesz az, ami most is nyilvánvaló minden normális embernek, hogy az orosz és a kínai oltóanyag is mellékhatásmentes és kellő védettséget ad, akkor az lesz a bajuk, hogy nekik még nem jutott és különben is nem jól kommunikált a kormány, hiszen ők csak azért nem hittek neki, és nem azért mert szimplán hülyék. És több oltóanyagot kellett volna venni. És drága volt. És a Mari néninek viszket az orra tőle. És túl sok és túl kevés van belőle egyszerre. És gyanúsan olcsón vettük. De egy rohadt NER-lovag azért meggazdagodott rajta. Tehát drágán vettük.

Utóirat: Bauer Tamásnak, az ÁVH-ás Bauer jólnevelt fiának most az a baja, hogy az olimpikonokat nem kínaival (ami ugye még nincs az országban) oltják, hanem a Moderna vakcinájával. Mármint ha nem a szokásos hazugságról van szó és egy szó se igaz az egészből. Utána se nézek, mert nem érdemes. De az ugye egyértelmű, ha mondjuk valami miatt az lenne a parancs, hogy azt kellene híresztelni, kínaival oltják az olimpikonokat, akkor azért sírna a szája?

