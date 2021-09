Még az ellenzék előválasztását is Orbán Viktor nyerte meg

Egy dologban igaza van az ellenzéknek, Orbán Viktor és a Fidesz miatt nem szavaznak rájuk elegen a választásokon. Mert aki gondolkodik, az inkább rájuk szavaz és nem az ellenzékre. 11 éves agyalás után el is jutottak oda, hogy azért van minden bajuk, mert Orbán és a Fidesz is elindul a választásokon. Rendeztek hát egyet maguknak, amin biztos ez nem történhet meg, mert logikailag is biztos, hogy minden párharcot ellenzékiek nyernek meg. És még ezt a választást is eltolták, el tudták veszíteni és persze ki más ellen, mint Orbán ellen.

Még nyilatkozatot is kiadtak, hogy már megint lenyomta őket a csúnya Orbán.

A hatalom emberei megijedtek attól, hogy az emberek szombat reggel tömegesen akarják kinyilvánítani a véleményüket az Előválasztáson, tömegesen kívánnak hitet tenni a változás mellett. Ám hiába indítottak támadást az intézmény informatikai rendszere ellen, innen is üzenjük nekik: tervük nem fog megvalósulni. A Karmelita kolostor urainak offenzívája csak ideig-óráig akaszthatja meg a munkát, a beavatkozás elhárítása után újult erővel folytatjuk a munkát. Hogy odafent még jobban megértsék, nyomatékkal üzenjük: Stop, Orbán!

Informatikusból hiány van, úgy látszik ellenzéki rendszergazdából, programozóból is, mert ez a projekt egyáltalán nem volt egy “lehetetlen küldetés”, nem a “Csillagháborús programot” kellett volna leprogramozni, hanem egy olyan eseménysort, amely 9 napig tart és kb., ha szerencséjük van, 500 000 kicsi egyedi adatcsomag bevitelt tartalmaz százegy különálló adatbázisban. Ez nem informatikai kihívás. Ez szervezési és logisztikai kihívásnak sem túl nagy, ha 6 erős, hatalmas aktivistatáborral rendelkező ellenzéki párt összeáll, a magyar liberális értelmiség színe-javával, a CIA-val és a német, meg a francia titkosszolgálattal. Lefordítom ezt papír alapú ügyintézésre.

Ha a teljes ellenzéknek lenne 5000 (ötezer) megbízható és normális embere, akkor azoknak az előválasztás első fordulójának ideje alatt egyenként naponta 10-15 szavazatot kellene befogadni, leellenőrizni és berögzíteni.

Komoly vita alakul ki ilyenkor mindig itt nálunk, hogy ezek tényleg ennyire hülyék, vagy valami összeesküvés van netán tán. Vagyis korszerűen szólva: Gyurcsány kavarja vagy nem kavarja? Persze Piszkos Fredet semmilyen összefüggésben nem akarom Gyurcsánnyal egy lapon említeni, előbbi ugyanis az italt is sokkal jobban bírta és a veréseit is saját maga intézte, arról nem is beszélve, mennyivel szimpatikusabb személyiség. Én mindig is a legszomorúbb lehetőséget tartom ezekben az esetekben a legvalószínűbbnek. Ezek tényleg ennyire hülyék. Valószínűleg kötöttek egy politikai megállapodást a pártelnökök, amely a biztosítékok erős hálózatát tartalmazta, hiszen annyira megbíznak egymásban. Ezek a kikötések aztán lehetetlenné tették, hogy a náluk azért kicsit okosabb szakértőik valami életképes megoldással álljanak elő. Az ellenzék jövendő miniszterelnök-jelöltje és jövendő miniszterei annyira meg nem okosak, hogy meghallgassák a saját szakértőiket, vagy esetleg egy profi cégtől vásároljanak egy kipróbált szolgáltatást.

Abból, ami az előválasztás első napján kisült, az ellenzék semmit nem profitál, láthatólag még annyi eszük sem volt, hogy a technikai problémákra kommunikációsan felkészüljenek. Ezeknek még a kommunikációs stábjuk is szar.

Miután a jobboldali sajtót és a kormányzatot szinte naponta érik túlterheléses, igazi túlterheléses, meg mindenféle másféle támadás is, tudjuk milyen érzés az, ha akadozik a szolgáltatás. Csakhogy még egy kisebb újság szerkesztőségi rendszere is bonyolultabb, mint az, amit a szuperfelkészült ellenzékünknek hónapok alatt fel kellett volna állítania. Programok tízezrei szó szerint milliárd számra végeznek minden percben ilyen műveleteket a Földön, amire itt szükség lett volna, persze teljesen biztonságosan. Lassan évtizedes távlatban folyamatosan.

És nekik mégse sikerült.

Ki lehet mondani szerintem, hogy az ellenzék előválasztása sem politikai, sem technikai értelemben nem létezik, nem valóságos. Eleve a végtelenül zavaros kommunikációjuk az ajánlások számáról és az egymást kizáró képet mutató közvélemény-kutatási eredmények már most minden eredményt zárójelbe tesznek. Aztán a másik négy miniszterelnök-jelölt-jelölt, esetleg a másik három az eredményhirdetés után joggal fog gyanakodni, hogy nem az a spontán eredmény volt eredetileg megbeszélve, ami végül kijött.

Arról nem is beszélve, hogy most még az is a Karmelita kolostorból érkező hekkeléssel vigasztalja magát, aki a biztonságra szánt pénz kétharmadát eltette. De hogy az ellenzéki pártok politikai elitje is ezt gondolja, vagy azt, hogy számukra előnyös ilyesmit hazudni a nyilvánosságnak, az egészen rémisztő.

Ezekhez képest még az MSZMP technokrata harmadik vonala, majd az utódpárt megyei erős emberei is szakértőnek számítottak.

Semmit sem terveztek és szerveztek meg és mindent elloptak ugyan, de legalább nem számítottak rá, hogy működőképes lesz a végeredmény.

Dobrev Klára, már csak a férje jogán is, semmiféle valóságérzékeléssel nem rendelkezik. Fekete-Győr András csak visszajátssza a felvételt a legközelebbi adótoronyról, Márky-Zay Péter csak egy sima zakkant beszervezett, Jakab Péter annyira súlyos eset, hogy őt még beszervezni sem lehetett, igaz nem is kellett. Karácsony Gergely pedig szerintem a logisztikáról meg az informatikáról is csak annyit tud, mint bármi másról. Semmit.

A cikk elején olvasható idézet fejezi ki a legjobban a fejükben uralkodó zűrzavart.

Ők a valóság ellen vívnak szabadságharcot és azt hiszik, legyőzhetik.