Hová ássák el Karácsony Gergelyt?

Viszonylag magas emberről beszélünk, legalább két gyakorlott segédmunkás kell, akik a méretvételezés után kiássák a gödröt, jó mélyet, mert a politikai hullák nagyon bűzlenek. Ilyen böszmeséget még magyar politikus nem csinált, mint a Karácsony. Még az ellenfelei is azt akarták, hogy ő nyerjen és még így is sikerült neki a semmibe kampányolnia magát.

Tulajdonképpen kiderült, hogy a jobboldali sajtó 2019-ben nem írt igazat Karácsony Gergelyről, ugyanis az “alkalmatlan” kifejezés egyszerűen nem írja le a “főpolgármester” képességeit. Nem tudtuk rendesen kifejezni magunkat. Mentségünkre szolgáljon, hogy Karácsony alkalmassági hiányosságaira (bármiről is legyen szó) a magyar nyelvnek nincs szava. Sajnos Karácsony neve nem nemesülhet önálló új fogalommá a totális homály kifejezésére, mert a karácsony egy nagyon fontos kulturális kifejezésünk, nem járhatunk úgy vele, mint a szivárvánnyal.

Karácsony Gergelyt nyilván egy olyan wifi hatókörébe kell elásni, amelynek képes bepötyögni a jelszavát a telefonjába. Ezt most kénytelen saját maga elvégezni, hiszen esze, jobb keze, olvasási és írási képessége távozott Gál J. Zoltánnal együtt. A budapesti városháza virtuális parkja, vagyis parkolója ideális hely lehet a nagypolitikából visszavonuló főpolgármester számára, ahol például összejárhat Tóth Csabával beszélgetni az “elásódás” filozófiai mélységeiről.

Azt a kérdést is fel kell tennünk magunknak és az ellenzéki szavazóknak, meg persze Gyurcsány Ferencnek, hogy Karácsony ezek után maradhat-e egyáltalán főpolgármester? A teljesítménye egyáltalán nem indokolja ezt, jelenléte folyamatos tehertétel lesz a DK országgyűlési kampánya számára Budapesten.

Karácsony politikai elásódásával megszűnnek az MSZP, az LMP és a Párbeszéd nevű pártok. Számukra egyetlen lehetőség marad a túlélésre, az hogy egyesülnek és próbálnak keresni egy olyan pártelnököt, aki okosabb Karácsonynál. Jelen állás szerint ennek a három pártnak bizonyosan nem lesz frakciója az új országgyűlésben, még akkor sem, ha véletlenül nyernek. Fel kell tenniük maguknak a kérdést, hogy vajon erre gondoltak-e, amikor belementek az előválasztás nevű színházi fesztiválba? Most ugyanis úgy tűnik, hogy nem Karácsony volt a Gyurcsányék elsődleges csodafegyvere, hanem Márki-Zay Péter. Márki-Zay ugyanis tényleg tartalmaz valami olyat, amit Dobrev Klára és Karácsony Gergely nem, talán képes középen is szavazatokat szerezni.

A baj vele csak az, hogy nyilvánvalóan az amerikaiak embere, nem Dobrevék programozták, mint szegény hülye Karácsonyt. Márki-Zay Péterrel az amerikai befolyás térne vissza a magyar belpolitikába, sokkal erősebben, mint valaha.

Persze azért a személyekben is van különbség, Márki-Zay intakt egyéniség, van saját elmebaja és nem engedelmeskedik senki másnak, csak annak. Az amerikaiak nem az irányíthatósága, hanem a benne rejlő népszerűségi potenciál miatt választották ki, ugyanis jól láthatóan van valamiféle karizmája, amit nem a sajtó és a Facebook algoritmusa teremt meg, hanem valóban létezik.

Visszatekintve Gyurcsányék már Kálmán Olga jelölésével is Karácsonyt akarták eltüntetni, de akkor még sokan úgy gondolták az ellenzékből, hogy Karácsony hatékony ellensúlya lehet Gyurcsányéknak. Karácsony úgy nyomta végig az elmúlt majd 20 évet a politikában, hogy folyamatosan mindenre alkalmatlan volt. Egyetlen készséget tudott felmutatni, azt, hogy kompetensnek mutassa magát addig, amíg nem kell eldönteni semmit és persze hatékonyan árulta a mindenkori árulásának lehetőségét. Zuglói polgármesterkedésének csődjét még elrejtette a sajtó és a támogató közeg, hiszen szinte mindegyik ellenzéki polgármester pont annyira volt alkalmas, mint Karácsony. Karácsony főpolgármesternek viszont már túl látványosan volt alkalmatlan, már az alkalmasságot sem tudta eljátszani. Ez meglepte még Gyurcsányékat is, Karácsony jobb hazugnak tűnt korábban, mint az elmúlt pár hónapban. Karácsony arra is gondosan ügyelt, hogy ámokfutása utolsó néhány hetében tényleg mindenkit eláruljon, akit csak lehet.

Az ellenzéki belháború azonban még nem zárult le. Azt mindenki pontosan tudja, hogyha az előválasztás második fordulója és ne adj isten az országgyűlési választások is megerősítik az Apró-klán hatalomra kerülését, a mai ellenzéki politikusgenerációkból senkinek nem osztanak többé lapot.

Az ellenzéki összefogás viszont így már nem végleg eldöntött tény, hanem csupán újra csak egy lehetőség. Több tucat olyan ellenzéki politikus került partvonalon kívülre teljesen az előválasztással és Karácsony bukásával, Mesterházi Attilától Keresztes László Lórántig, akik még politizálni akarnak és csak a Gyurcsányon kívüli politikai világban van erre még némi esélyük. Annak ellenére, hogy Brüsszel és Washington játszmája formálja az ellenzéki politika világát, valamennyire a magyar ellenzéki politikusoknak és a szavazóknak is van némi beleszólása a folyamatokba. Dobrev Klára minden lehetséges végkimenetel esetén túlél politikailag, Márki-Zay azonban nem. Ő ha túl előtérbe kerül ugyanúgy elkezdi erodálni magát, ahogy az Karácsonnyal is történ. Most Dobrevéknek kevesebb ideje lesz rendezkedni, de sokat megtudhatunk a nyugati szándékokról abból, hogy a Telex, a 24.hu, a 444.hu kinek az oldalára áll majd a következő napokban.

Karácsonyt már azért is nagyon mélyre kell elásni, hogy könnyedén rá lehessen temetni Márki-Zayt is, ha a tartótisztek tanácskozásán végül úgy döntenek az amerikaiak, hogy átengedik Magyarországot Brüsszelnek és Dobrev lesz a németek és az amerikaiak “közös” jelöltje a helytartói pozícióra.