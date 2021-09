Bemutatkozott a Nemzetközi Számonkérőszék!

Katasztrófaturizmusra hajlamos polgártársaink tegnap este megtekinthették azt az öt embert egy helyen, akik közül az egyikből a liberális értelmiség miniszterelnököt akar csinálni. Azt láthatólag nem magyarázták el a jelölteknek, hogy van akkora baromság, amit még egy előválasztási kampányban sem szabad mondani.

Az előválasztás elvileg egy remek, demokratikus, szavazatmaximalizálásra alkalmas eszköz, ha van legalább egy alkalmas jelölted, vagy esetleg több. Ha viszont egy sincs, akkor rendkívül kellemetlen vesszőfutássá tud válni, amely során a jelöltek kicsinálják egymást és magukat. Az alkalmatlan jelölteknek ugyanis így nem egy, hanem két kampány áll a rendelkezésükre, hogy tönkretegyék a saját renoméjukat és a pártjuk, pártjaik esélyeit.

Sok rosszat gondolunk ugyan a liberális értelmiségről és a velük vegyülő propagandista bagázsról, de még ők is kinézik maguk közül azt, aki bármelyik jelöltet alkalmasnak gondolja Orbán Viktor kihívására és legyőzésére. Az öt jelölt ugyanis egyenként és csoportosan is pont annyira alkalmas kihívónak és/vagy miniszterelnöknek, mint mentoruk, házastársuk, gazdájuk, Gyurcsány Ferenc.

Az Univerzum nem tudott olyan kicsiny természetes mennyiséget kiizzadni magából, mint amennyire Ferenc alkalmas Magyarország miniszterelnökének, de komorabb lelkületű embertársaink szerint ennél az öt embernél még ő is alkalmasabb.

Eleve hogyan lehetne alkalmas miniszterelnöknek például egy olyan nő, aki hajlandó volt hozzámenni Gyurcsányhoz? Arról nem is beszélve, hogy nemzetünk öt éves szenvedése alatt, míg Ferenc volt a góré, folyamatosan tanácsokkal látta el. Klára asszony alaphangon két teljesen különböző okból sem alkalmas miniszterelnöknek: egyrészt, mert bűnrészes az “elkúrásban”, másrészt, mert személye nyílt provokáció azzal a kétmillió emberrel szemben, aki még emlékszik, akár családilag arra a szadista diktatúrára, amelyet Klára nagypapája volt szíves lelkesen üzemeltetni Magyarországon. Mindent elmond Ferencről és a liberális értelmiségről, meg az összes posztkomcsi oligarcháról, hogy senki nem meri ezt megmondani Klárának. Ha igaz az, hogy Klára jelöltsége csak Klára későbbi karrierjének építését szolgálja, akkor sem vagyunk beljebb, mert a maradék négy jelöltnek sem tesz jót, hogy Klára társaságában látják őket, illetve ettől ők még nem lesznek egy szemernyit sem alkalmasabbak.

A hírek szerint Klára népszerűségét az ellenzéki buborékon kívül nem mozdította el felfelé az általa bemutatott, 1957 tavaszának hangulatát idéző, totális bosszút ígérő kampány. Néhány nagyon öreg munkásőr ugyan nagyon boldog most, már feladták a reményt, hogy a herevillanyozásban és a politikai foglyok feleségeinek és lányainak megerőszakolásában szerzett tapasztalataikra még egyszer szüksége lehet a pártnak.

A projekt arca persze elvileg nem Klára asszony, hanem Karácsony Gergely. Az áltudományos karrierjére előszeretettel hivatkozó, angol nyelven kiválóan hallgató, példátlanul sikeres főpolgármester ugyanis állítólag, a liberális közvélemény-kutatók szerint esélyesebb, sokkal esélyesebb lenne Orbán ellen, mint bárki más. Kár, hogy ezt a következtetést egy jobban sikerült fiatalkori fényképe alapján vonták le, amikor még megvoltak hiánytalanul a csikófogai. Karácsony néha, évszakonként egyszer tud olyan benyomást kelteni, mintha kompetens politikus lenne, de csak akkor, ha a saját kommunikációs stábja vághatja meg a videót. Habár ez sem biztos, mert Karácsony “saját” csapata néha olyanokat enged mondani a főpolginak, mintha nem tőle függene az állásuk, sem most, sem a reménybeli győzelem után. Karácsony sokkal jobban hasonlít Medgyessyre, mint amennyire bármilyen épeszű ember magától szeretne. Aki pedig emlékszik Péter kormányzásának első két évére, az osztogatás-fosztogatás káoszos elegyére, ami után még Gyurcsány is megoldásnak látszott, annak is inkább a fosztogatós részről vannak emlékei. Fura az emberi emlékezet: a középosztály teljesen elfelejtette, hogy akkor is kirabolták egyszer, akkor éppen osztogatás címszó alatt a kommunisták.

Jakab Péterrel és a Jobbikkal eredetileg a vidéket akarták megszólítani a liberálisok. Keserű élmény most nekik az, hogy a Jobbik vidéki hálózata a Mi Hazánkba, a szavazói pedig a Fideszhez távoztak. Az sem használt sokat, hogy a vidéket felkereső Jakab rendszeresen balhékba keveredik a vidékiekkel. Az agresszív bunkóság ugyanis ott sem menő. Jakab azzal is bizonyítani kívánta Gyurcsány iránti feltétlen hűségét, hogy egy időutazást bemutatva 2006-ban gyorsan átállt a tüntetők oldaláról Gyurcsány verőembereinek az oldalára.

Nyilasból lesz a legjobb kommunista, hiszen ki lenne alkalmasabb rá.

Márki-Zay Péter a Nemzeti Számonkérőszék Hadházy Ákos szakosztályának képviseletében van jelen; kellett valaki, aki genetikailag képes bárhol, tényleg bárhol, közpénzlenyúlást látni. Hont András elmeállapotának javulásához fűzött reményeimben azért inogtam meg, mert ő Márki-Zayt látta a “legmeggyőzőbbnek”. Ami már eleve azért különös, mert a jelenlévők mindegyike egyetértett mindenki más megtorlási javaslataival.

Szegény Fekete-Győr Andrást hagytam utoljára, a maga esendő esélytelenségében. A jelölt, akinek már az anyukája is feladta, már maga is csak miniszteri pozícióra hajt, mert arra pont annyira nem alkalmas, mint bármi másra.

Érdekes tény ez: ez az öt ember pontosan tudja, csak ezt az egyet tudja pontosan, hogy csoda esetén is négyükből csak miniszter lehet. Dobrev Klára persze a miniszterelnöki feladatok ellátásáért felelős miniszterelnök-helyettes lesz majd, de ezt Karácsony Gergely “miniszterelnöknek” úgysem mondják majd el. A csoda után sem. Még szerencse, hogy a csodák rohadt ritkák.

Különösen az a bájos, hogy jelen állás szerint közülük háromnak még frakciója sem lesz a következő parlamentben. És Jakab Péter tényleg azt hiszi, hogy a Jobbiknak nagyobb lesz, mint a DK-nak. Minden különösebb kontextus nélkül megjegyzem, hogy van olyan ember, akinek mindene kicsi.

Érdemes összegezni, hogy úgy általában mivel fenyegették meg a nekik demokratikus választást rendező Fideszt: börtön, vagyonelkobzás, és mindez a törvényesség hiábavaló formasága nélkül, mert ők tudják, hogy mindenki bűnös. Egészen elképesztő, hogy teljes nyugalommal ígérték meg a demokrácia felszámolását és a bosszút. És ez az egyetlen konkrétum, amit ki tudtak izzadni magukból. Ez a csapat egyszerre nyilas és kommunista lényegű, és egyszerre rasszista, mind az öten gyűlölik a magyarokat, hiszen teljes mellszélességgel a nemzeti szuverenitás feladásával kampányolnak. Amit akarnak, az sem egy demokráciában, sem egy szuverén országban nem lehetséges.

Tulajdonképpen öt külföldit láttunk, akik megbeszélték, hogy mit fognak velünk, magyarokkal csinálni. Egyedül a külföldi csapatok behívásáról nem volt szó. Mert az nekik természetes.

Egyértelmű, hogy 2022-ben a demokrácia folytatásáról és a szuverenitás megmaradásáról lesz népszavazás. Különös, hogy van ember, aki ennek az öt idegennek a kezére adná magát.