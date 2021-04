Még szerencse, hogy nem oltásellenes az ellenzéki sajtó (se)

Minden ellenkező híreszteléssel szemben jó pár olyan tény van a járványkezeléssel kapcsolatban, amelyben tudományos konszenzus van a világ minden komolyan vehető tudósa között. Ilyen a korlátozó intézkedések szükségessége, az emberek közötti találkozások számának csökkentése, a távolságtartás, a maszkviselés. Ahogy abban is konszenzus van, hogy a Magyarországon jelenleg használt összes oltóanyagtípus nagyon jó hatásfokkal véd a vírus okozta súlyos megbetegedéstől, a fatális végkimeneteltől. És abban is, hogy a járvány megszüntetése csak a nyájimmunitás kialakításával, tehát a lakosság lehető legnagyobb részének a beoltásával érhető el. Minél gyorsabban megy ez, annál kevesebb áldozat és gazdasági kár lesz.

Ehhez képest nézzük meg az Index nevű ellenzéki internetes lap kvázi címoldalát ma, szerdán délelőtt 10 óra körül. Nyolc járvánnyal kapcsolatos hír szerepel a címlapon. Ellenzéki újságról lévén szó, sajnos azon nem csodálkozhatunk, hogy megpróbálja a helyzetet a lehető legelfogultabban politikai haszonszerzésre felhasználni, a valóban súlyos és drámai helyzetet a legszélsőségesebben tálalni.

Azonban azon már igen, hogy milyen kifinomultan igyekszik összezavarni az olvasóit, különösen azokat, akik csak a főcímek elolvasásával tájékozódnak és nincsenek a topon a szövegértésben.

Azt nyilván kétszer is ki kell írni, hogy 24000 felett van a halottak száma. A főcím azonban azoknak szól, akik Gyurcsány Ferenc tanácsa ellenére elfogadták a kínai vakcinát.

Mondjuk érdekes, hogy az orosz oltóanyag elleni hangok, mintha csitultak volna. Lehet, hogy Oleg és Igor Budapesten járt és tartott egy kis motivációs tréninget az ellenzéki politikusoknak és propagandistáknak, akik közül egyébként jó páran véletlenül perfektek oroszból.

A kínais cikk majdnem korrekt egyébként, talán azt a következtetést vonhatja le belőle az, aki még nem szerezte meg a kommentek olvasásával a virológusi és epidemiológiai szakképesítést, hogy lehet, a kínaiból kell majd egy harmadik oltás is. De előtte még jól megdolgozzák rendesen. Hogy ne legyen biztos benne, hogy megtette magáért, amit lehetett.

Aztán előjönnek azzal, hogy nálunk halnak meg a legtöbben a világon kovidban. Pontosan tudják, hogy ez nem így van, de mindig ezt fogják írni. Magyarországon az a protokoll, hogy mindenkit kovidos halottnak jelentenek le, akinek volt bizonyos időn belül pozitív tesztje. A szlovák protokoll szerint a napi kovidos halálozás a tizede lenne. A német szerint talán az ötöde a mostani számnak. Csekély mértékben vigasztal bennünket, hogyha nem szakmai és politikai döntés született volna tavaly ilyenkor és mi is a szlovák metódust követnénk, akkor most azz üvöltenék kórusban, hogy hazudnak a halálozási adatokról. Mondjuk most is nyomják ezt a Facebookon, csak nem annyira hangosan.

Aztán jön, az egyébként fasiszta nemzetállam, Izrael dicsőítése, hogy ott milyen remekül halad az oltási program. Jobban, mint nálunk. És egész véletlenül, nem mintha a Pfizert reklámoznák? Ez a rohadt magyar kormány sose azokat és azzal oltja, akiket az ellenzék, meg a baloldali újságírók szerint éppen kellene.

És máris az oltáselbizonytalanításnál vagyunk:

Beoltották, aztán elkapta a koronavírust, és belehalt a 64 éves magyar nő

Napokkal az oltás után betegedett meg (ami kínai volt természetesen), tehát még a védettség kialakulása előtt fertőződött meg. Szívbeteg volt. Háromszor újraélesztették.

Az Európai Bizottság nem hosszabbít szerződést az AstraZenecával és a Johnson & Johnsonnal

Egy kis homályos mismásolás, hogy valami baj van ezekkel a vakcinákkal, vérrögképződés. Az EU inkább egy másik vakcinatechnológiára koncentrálna 2022-ben. Ez meg a tegnapi címük volt.

Hozzánk ma érkezett, Amerikában máris leállították az oltást a Janssen-vakcinával

6.8 milliót adtak be belőle és a 6 (hat) esetben volt vérrögképződés. Az összefüggés még nem bizonyított. És így tovább.

Aztán még ebéd előtt kijött a:

Kis vakcinaigazolvány-határozó az Indexen

Amelynek csattanója az, hogy az egész a Foci EB miatt van.

Minden cím, minden írás kontextusa olyan, hogy elbizonytalanítsa az olvasót. Az oltással nem is téged akarnak megvédeni, csak azt akarják, lehessen menni a stadionokba focimeccsre. A kínai oltás gázos, az AstraZeneca és a Johnson & Johnson miatt vérrögjeid lesznek.

Egyetlen pozitív mondat, vagy olyan adat nem kerül elő, ami arra sarkalná az olvasót, hogy oltassa be magát és vegye komolyan a szabályokat. Látszik rajtuk, nem örülnek neki, hogy jól megy az oltási program. Nagyon látszik.