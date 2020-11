Az Index és a HVG szerint az MTVA-nak azt kellene hazudnia, hogy az Index és a HVG sosem hazudik

Azt szeretem a liberális sajtóban, hogy élen járnak az innovációban. Az arcukra olyan erős bőrt növesztettek, ráadásul természetes úton, hogy arra semmiféle vegyszer, ionizáló sugárzás nincs hatással. Még az a képessége is megvan ennek az anyagnak, hogy tartja a színét, sosem pirul el például. Nagy szeretettel arra kérném egyébként az Index és a HVG bértollnok propagandistáit, hogy mutassanak már egy olyan országot az imádott nyugatukon, amelyikben a köztévé az ellenzék propagandáját nyomatja.

Anyaországukban Romániában is biztos az ellenzék dominálja a köztévét. És még van egy csodás tulajdonsága ennek a bandának, hogy ők nem csak sosem hazudnak, hanem mindig az igazat, a teljes igazat és a csakis az igazat írják meg. Tehát értelemszerűen nem is tévednek. A Pravdának mindig igaza van ugyebár. Az meg csak egy anomália, hogy ők vannak ellenzékben és van sajtó rajtuk kívül is. Megáll az ész.

Még az sem gondolkoztatja el őket, az általuk életben tartott ellenzék három országgyűlési választást vesztett el egymás után nagyon. Ahogy az sem, hogy mindent megtesznek azért, hogy az a Gyurcsány Ferenc legyen újra Magyarország miniszterelnöke, akiről ők is pontosan tudják, hogy micsoda. Nincs olyan adat, statisztika, tény, ami megingathatja őket abbéli meggyőződésükben, hogy diktatúrában élnek, mert az alaptörvény nem engedi meg, hogy azok az emberek, akik állólámpának hiszik magukat összeházasodhassanak egy neoncsöves armatúrával.

Ha az adatok az EU-tól jönnek, akkor Orbán megtéveszti az EU-t, ha nem tudnak bemenni a tömegtől a bevásárlóközpontba, akkor pedig csak arról van szó, hogy az emberek az éhhaláluk előtt még enni akarnak egy jót. Ha csökken az államadósság, az is csak azért, mert a NER lovagok ellopták.

Amíg nem a liberálisok vannak hatalmon addig minden rossz lesz, az időjárástól a húslevesig, de amint győz a világforradalom és minden ázsiai és afrikai elmebeteg tömeggyilkos diktátor is már liberálisnak fogja nevezni magát és beveszi az alkotmányba, hogy bárki házasodhat bárkivel, hirtelen a globális felmelegedés is le fog állni. Olyan emberekkel kellene leállnunk vitatkozni, akik mindig pontosan tudják, hogy mi Soros György aktuális álláspontja és még soha nem gondoltak, írtak olyat, ami nem esett teljesen pontosan egybe azzal. A Szabad Népnél is azt írt mindenki, amit akart, csak azt a kérdést nem volt szabad feltenni, hogy milyen csoda kell ahhoz, hogy az újság tartalma mindig egybeessen a Központi Vezetőség és Rákosi elvtárs álláspontjával. De álláspontja és ebből következően igaza csak a liberálisoknak, kommunistáknak lehet.

Emlékezhetünk rá, hogy milyen harmónia volt 2010 előtt a liberálisok és a közmédia között. Istenem, azok a csodás beszélgetős műsorok, amikor budapesti liberális értelmiségiek beszélgettek egy másik, élő, de jelen nem lévő, vagy esetleg korán elhunyt budapesti értelmiségi érdemeiről. Aztán a következőben meg arról, aki éppen akkor nem jött el. De olyan műsorokat is csináltak, amelybe meghívták azt is, akinek a tökéletességéről, tehetségéről, művészetéről éppen dícsérőleg beszélgetni akartak. Hiszen minden liberális értelmiségi megérdemli, hogy a közmédia műsoridőt szenteljen neki.

Fasiszta, vagyis nem liberális, be se tévedhetett akkortájt a közmédiába. Soha senkinek nem kellett megmondani, hogy mi az MSZP-SZDSZ kormány álláspontja, mert valami ismeretlen okból minden független újságíró pontosan tudta azt. És a saját véleményeként, mert ugye véletlen egybeesésről volt szó, nem többről, a magas színvonalú közmédiában adta tovább a függetlenségre és objektivitásra vágyó nézőnek és hallgatónak. Érdekes, akkoriban soha nem szivárgott ki semmi érdekes e jeles intézmények falai közül.

Na, nem azért, mert nem lett volna mit kiszivárogtatni, hanem azért, mert olyan ideológiai egységbe forrt szabad értelmiségiek dolgoztak akkoriban a köztévében, akik a pártegységet fontosabbnak tartották mindennél.

Sem az Index (sem a megszűnése előtt, sem a halál utáni léte során), sem a HVG soha a létezése alatt semmit nem közelített meg jóindulattal vagy semlegesen, ami a jobboldallal, jobboldali kormánnyal kapcsolatos. Mindig mindent a lehető legnegatívabb szempontból közelítenek felénk, csak ez az egy rendező elv létezik számukra. Az, hogy így ellentmondásról ellentmondásra vándorolnak, sokszor nem hogy egy cikken, hanem egy mondaton belül is, az egyáltalán nem érdekli őket. A “lélegeztetőgép” erre a legjobb példa, egyszerre van belőle sok és kevés, jó fajtájú és rosszféle, olcsó és drága, egyszerre veszélyes a lélegeztetés és egyszerre lélegeztetnek keveset. De mit várhatunk egy olyan világban, ahol az ellenzéki sajtó szerint orvosok ezrei akarnak felmondani a százszázalékos béremelés miatt.

Nagyon tévedünk, ha azt hisszük, hogy ezzel lehet kezdeni valamit. A rosszindulat a lényeg, sem logika, sem önérdek nem számít ezeknek, ők azt gondolják, hogy Gyurcsány Ferenc Dobrev Klára képében történő második eljövetele idején is megkapják majd a milliós fizetésüket.

Amikor az ellenzéki sajtó abból próbált botrányt kreálni, hogy szerinte a kormány februárig meghosszabbította a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat, a lehető legrosszindulatúbban tette ezt, azzal akarta hergelni az embereket, hogy ez stikában történt és nem lesz karácsony, se szilveszter. Mikor bebuktak, kiderült, hogy félreértettek valamit (bizonyára nem szándékosan, persze), akkor pedig rászálltak a köztévére, mert azok is bemondták, hogy az Index, meg a HVG álhírt terjeszt. És hogy a témákat, meg a címeket a szerkesztő határozza meg, az általános jelenség a “szabad” sajtóban is. Persze lehet, hogy a haladó sajtónál a szerkesztők csak a fű minőségéért és a por fehérségéért felelősek, a témaválasztásért és a fő csapásirányért nem.

A liberális sajtó Magyarországon a kommunista sajtóból nőtt ki, és soha egy percig sem volt semleges vagy korrekt. És nem is lesz az. Az Index, a Telex, a HVG és bármelyik hasonszőrű orgánum mellé kötelességünk állandó jelleggel odaragasztani a véleményünket, a “hazug” szócskát. Tehát rögzítsük: az Index és a HVG nehezményezi azt, hogy a közmédia is “bemondta”, egy lényeges kérdésben nem mondtak igazat. És azzal a nyilvánvaló céllal tették ezt, hogy hergeljék az embereket. Pedig ez közügy, akárhogy is nézem.