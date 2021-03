Ne játsszál a füstgránátoddal Bencus!

Bonyolult logikai sor ez. Ha van egy füstgránátod és feszültségoldásból elkezdesz játszani vele, akkor, ha véletlenül “beindul”, tanácsos kidobni az ablakon. Mert különben bent lesz füst. És nem szeretnénk, ha bent füst lenne. Csak ennyi kérésünk lenne. Azt nem kérdezzük meg, hogy minek visz magával a Jobbik “szakértője” füstgránátot a képviselői irodaházba? A legújabb verzió szerint egyébként “találta” a Jobbik irodájában, akik persze nem tudják, hogyan került oda. Azt sem, hogy miért játszik vele. Csak azt kérjük, rendes kézigránátot már ne vegyen neki az anyukája és ne is találjon.

Tulajdonképpen csak gesztust akart tenni a Jobbik a Momentumnak ezzel a füstgránátos performansszal. Ezzel lehet bizonyítani, hogy a füstgránáttal játszadozó Fegyőr kezében is véletlenül indult meg a gránát és csak azért dobta el, mert megijedt. És a Fegyőr még csak nem is szakértő, csak egy egyszerű politikus.

Gyurcsány Ferenc most biztos büszke a legújabb szövetségesére. A bátor jobbikosokra, akik halált megvető bátorsággal becsempésztek egy pirotechnikai eszközt egy kiemelten őrzött objektumba. Aztán ezután meg rinyálni fognak az ellenzéki képviselők, ha megmotozzák őket a parlament bejáratánál. Habár Bencust most biztos lefokozzák, mert örömében, hogy sikerült az akció, elkezdett játszani a füstgránáttal. Reméljük nem pisilt be ijedtében. Örüljünk, hogy nem Gréczy Zsolt volt a hős, mert ő mivel kezdett volna el játszani örömében, illetve örömére, azt nem akarja senki még egyszer elképzelni.

De vajon mi volt az elképzelés? Ha egy kicsit óvatosabban játszottak volna a jobbikosok, akkor most lenne egy akciókész füstgránátjuk bent a képviselői irodaházban. Vajon mit akartak kezdeni vele? Mert ezek annyira hülyék, hogy biztos valami fontos forradalmi eseményt akartak füstbe burkolni. Talán Gyurcsány Ferenc a Jobbik elnöke akart a füst leple alatt elszaladni a Szent Korona másolatával? Jakab Péter a DK rendezvényszervezője akart elszívni egy staubot a férfi mosdóban?

Mostanában, hogy minden elmebetegnek YOUTUBE vagy TikTok csatornája van sok ezer követővel, elkopott ezeknek a szomorú pszichiátriai diagnózisoknak a hírértéke. Amerikában egész elképesztő futóbolondok lesznek képviselők és szenátorok és ennek a csodálatos gondolatnak az exportját megkezdte már az Obama adminisztráció 10 évvel ezelőtt. Egy országot semmi sem gyengít le jobban, ha a törvényhozásában 70-80 IQ-val tengődő dühöngő elmebetegek alkothatnak frakciót. Eddig a látványos kimenetelű játszadozásig az egyre kisebb Jakab Péter baráti kör tagjaként Bencusnak minimum kinézett egy államtitkárság valamelyik fontosabb minisztériumban, ahol ki tudta volna bontakoztatni a károkozási képességeit. Ez a lehetőség sajna most tovatűnt, az amcsik most kénytelenek lesznek néhány tonna ideggázt beleengedni valamelyik budapesti víztározóba, hogy a káregyenérték meglegyen.

Elérkeztünk a demokrácia végéhez. OPNI-képes emberek szavaznak a szomszéd szobában fekvő és szintén nem javuló kollégákra. Azt még csak valahogy elhiszem, hogy van néhány százaléknyi olyan kretén, aki még erre a Jobbikra is szavaz, de azok a budapesti értelmiségiek mit gondolnak, akik 20 évig életben tartották az SZDSZ-t? Mondjuk nem lehet őket megkülönböztetni a Jobbik szavazóktól elvakultság és ostobaság tekintetében, és olyan emberekkel bútoroznak össze, akikkel két éve még nem mehettek volna le sétálni a Duna-partra, ha vissza is akartak volna jönni még a Pozsonyira.

Az ellenzék olyan embereket akar bejuttatni az országgyűlésbe, akiket régen a fuvaroskocsmákba sem engedtek be a többiek. Bencus ugye egy igazi nyilas értelmiségi, ahogy a munkások közül is kiutált proli elképzeli az értelmiségit, magánál nagyobb bunkóként, olyannak, aki nagyobb botrányt tud csinálni a templomban, mint ő.

Érdekes lelkiállapotban lehet az ellenzék. Ezek 11 éve azzal kelnek minden nap, hogy ma tutira forradalom lesz és a rendőrök a füstbombáktól megfélemlítve és ráébredve a diktatúrára és a patriarchátusra, átállnak és megdöntik a rendszert. Ezek minden sajtótájékoztató után háromszázezres tömeget várnak fél óra múlva a Kossuth térre. Ezek minden választáson azt hitték este kilencig, hogy 90 százalékot kapott a pártjuk és belőlük minimum miniszter lesz. Ezek tényleg azt hiszik, hogy minden olyan pénzt, ami nem az ő számlájukon landol, azt Orbán Viktor teszi zsebre. Ezek tényleg annyira bunkók, amennyire bunkó módon viselkednek. Nem játsszák meg magukat. És tulajdonképpen a maguk módján igazuk van. Tényleg el vannak nyomva, hiszen tényleg meg van tiltva nekik, hogy megvalósítsák önmagukat és lelkesen megvalósítsák Ferenc diktatúráját. Hogy melyik Ferencét azt meg sem merem kérdezni.

A Jobbik közleménye szerint egyébként a “fiatalok” vétlenek. Nem ismerték fel a füstgránátot és az “véletlenül” indult be és különben is le volt járva a szavatossága. Reméljük a Jobbik ebben az ügyben mindenben viccelt, mert ez az ügy komolynak nagyon durva lenne. Viszont ha figyelembe vesszük, hogy tényleg semmi humorérzékük sincs…