Pszichiátert igényelnek az egyetemfoglalásba belerokkant színészpalánták!

Nehéz dolog „kisforradalmárnak” lenni, az SZFE épületét hősies küzdelemben elfoglaló diákokat pszichikailag és fizikailag is annyira megviselték a történtek, hogy kénytelenek voltak a telefonos segítség után pszichiáterért is könyörögni. Elképzelhetjük azt a horrorisztikus pillanatot például, amikor „elfoglalták” az épületet. Józsi bácsi! Bemegyünk! -mondta a legbátrabb a portásnak remegő hangon. Józsi bácsi fel sem nézett, csak intett, mert nem tudta, hogy éppen forradalom van és megint megbukik a patás. Aztán a pszichiátriai esetek bevonultak az épületbe. Győzelem.

Új foglalkozás, sőt hivatás keletkezik éppen. Hamarosan el is kezdődik a hiánypótló CEU-s képzés, ahol forradalmárokkal foglalkozó szakpszichológusokat és pszichiátereket képeznek majd. Milyen csodálatos szakdolgozatok és doktorik születnek majd. Például: „Poszttraumás stressz kezelése vesztes forradalom után”, „Safe space-ek a gyógyításban, ahol a forradalmárokat a forradalom győzelmének hírei veszik csak körül”, „Orbán Viktor a stresszor!”. Nyilván a jogászok is lecsapnak majd a lehetőségre, lesz nagydoktori arról is, hogy minden forradalmárnak alanyi jogon jár a pszichiátriai segítség, valós időben forradalom közben is, amit az éppen megdöntés alatt álló államnak kell kifizetnie. Lesznek majd rohampszichológusok is, akik majd ott loholnak a forradalmárok sarkában, amikor azok záptojást dobnak a bezárt kerületi Fidesz-iroda ajtajára vagy anyázzák a mozdulatlan rohamrendőröket.

Még most szólok, hogy rohamkardiológusokra, sőt roham-pótmamákra is szükség lesz, mert az ilyen veszélyes műveletek, mint egy őrizetlen épület elfoglalása és egy olyan épület megvédése, amit nem akar senki elfoglalni, rettenetesen megviselik az egészséget.

Szétröhögjük az agyunkat a valóságtól, ha van olyan egyáltalán. Elképzelhetjük, ahogy a tüntető tömeg ott őrjöng a rendőrsorfal előtt és minden forradalmár mögött árnyékként ott szalad a pszichológusa, lelki elsősegély feliratú sárga mellényben. A liberális jogászok azt is le fogják vezetni valamelyik NGO emberijogi jelentéséből, hogy rendőröknek nem jár pszichológiai segítség, mert nem érdemlik meg.

Jellemző Orbán Viktor végletes brutalitására, hogy nem mond le azonnal.

Képes legitim miniszterelnökként hatalmon maradni és ezzel sok százezer ellenzéki szavazót, sőt a komplett liberális értelmiséget őrületbe kergetni. Erre a szörnyűségre nincsenek is szavak.

Ki fújja ki ezeknek a szerencsétleneknek az orrát, ha eldugul? Nem fognak levegőt kapni!!!!

Az SZFE-n zajló hangsúlyosan ideológiamentes oktatás során azt tanították a hallgatóknak, hogy a világban mindennek úgy kell mennie, ahogy ők gondolják. Már amennyiben a hallgatók azt gondolják, amit a tanáraik. Ha ez a forradalom győz, megváltozik a világ! Az iskolában a gyerekek dönthetik el, hogy ki taníthatja őket és mire. A kórházban a betegek választhatják meg maguknak a megfelelő terápiát. A munkahelyeken a dolgozók maguk választhatnak brigádvezetőt, osztályvezetőt, igazgatót, sőt kollégát is. Sőt, a magánszektorban a dolgozók maguk választhatják meg a tulajdonost is. Tulajdonképpen a választásokat is be kellene tiltani, mert ezek a nyüves jobbosok állandóan megnyerik.

Mondjuk én megértem az SZFE diákjait.

Ők most tudták meg, hogy a tanáraik nem istenek, hanem csak egy államilag finanszírozott egyetem munkavállalói. Az a sokk még hátravan, hogy megtudják, ők se kis istenek felnövőben, hanem csak egyetemi hallgatók.

Azok is csak azért, mert a Fidesz 2000 körül jó fej akart lenni és egyetemet csinált ebből a bolsevista szakmunkásképzőből. Legyen ez intő példa, hogy ezeknek pont mennyit ér egy gesztus. Minden jótett elnyeri a méltó büntetését.

Követelni kell azt is, hogy fel kell pörgetni a pszichológus képzést is, mert a magyar egyetemi rendszer a társadalomtudományi és művészeti szakokon még mindig sokkal több képzett ifjú forradalmárt bocsájt ki, mint ahány pszichológust és pszichiátert. Arról nem is beszélve, hogy ezeknek a szakembereknek is szükségük lesz lelki segítségre a rendszer brutalitása miatt.

De térjünk vissza a forradalmáraink, a jövő teherviselő ifjúságának szenvedéseihez. Kiürültek a kávéautomaták és a köcsög vállalkozó csak 6-8 óra múlva jön feltölteni őket. Forradalom közben nem mehetnek ki kocsmázni, mert az rosszul venné ki magát. Kimennek, de miután ez rosszul veszi ki magát, a forradalmároknak pszichológiai nehézségeik lesznek. Aztán attól is, hogy az ellenséget teljesen hidegen hagyja, hogy ők hol vannak éppen.

Azt sajnos nem írhatom, hogy kemény iskolai padokon, meg a falnak dőlve kell szexelniük, mert korunk forradalmárja már nem szexel, csak valami érdekes szexuális identitással rendelkezik, amihez még a tudomány nem tenyésztette ki a megfelelő partnert.

De reményt keltő, hogy a szexrobot fejlesztés rohamléptekkel halad. Bocs, helyesbítenem kell, most jött a hír, hogy már a robotoknak és a rezgő kis rudaknak is vannak jogaik, abból baj lehet, ha nem írják alá a beleegyező nyilatkozatot.

Tegyük világossá! Nem fogja a tébé kifizetni ennek a néhány tucat nyikhajnak a pszichiáterszámláját, ha egyszer újra be kell menni órára.

Ezek a rohadt orbánisták, konzervatívok, keresztények, jobboldaliak micsoda szadista állatok, hiszen azzal, hogy semmibe veszik a forradalmárokat, azokat elképesztő pszichikai szenvedéseknek teszik ki.

És a második emeleti mosdóban már elfogyott a wécépapír.

(Fel kellett volna írni a követeléslistára!)