Karácsony Gergely végre felismerte, hogy ő egy korszakos zseni!

Mindig őszinte riadalommal olvasom Karácsony Gergely Facebook bejegyzéseit, hiszen mindegyiknél fennáll az esélye annak, hogy az ország a hatásukra öntudatára ébred, lerázza a NER rabigáját és spontán királlyá koronázza a Duna vizén a főpolgármestert. Ennél csak attól rettegek jobban, hogy komolyan gondolja amit „csinál”, illetve mond és leír. Isten nem ver bottal, vajon a budapestiek mit csinálhattak előző életükben, hogy Gyurcsány Ferenc Dobrev Klára nevében eljárva Karácsony Gergelyt küldte a nyakukra, hogy kormányozza őket?

Amikor Gyurcsány a választási kampány elején ki akarta nyírni Karácsonyt, nyilván a Piszkos Fred effektus fordítottját alkalmazta. Akit ő meg akar buktatni, azt sokan fogják szeretni. De az eredmény várható volt: a budapestiek rosszul járnak bármikor, bármivel, ha Gyurcsány benne van a buliban.

Karácsonyék ezidáig mindent megcsináltak amivel ők vádolták ellenzékből a Fideszt, valamint azt is nagy általánosságban, amiről a Fidesz azt jósolta, hogy a liberálisok megcsinálják, ha megnyerik a választásokat. Ma már működne a Karácsony alkalmatlanságát hangsúlyozó kampány. Mindenesetre tanulságos, hogy ismételten kiderült, bizonyos igazságokkal nem lehet választást nyerni.

Én például naivan azt gondoltam, hogy KariGeri a megválasztása után el fog látogatni minden fővárosi fenntartású intézménybe, hogy képben legyen mi is az általa vezetett önkormányzat dolga intézményfenntartási értelemben. Nagy teher, de nem lehetetlen, hetente kettőbe, háromba elugorhatott volna, beleszagolni a levegőbe, megijeszteni az igazgatót és talán még jófejnek is tűnt volna, ha kétnaponta posztol egy idősek otthonából, iskolából vagy színházból. Utóbbiakba este is mehetett volna és előadás után smúzolhatott volna a fáradt színészekkel. De nem. A valóság ismerete nem feltétel a posztmortem politikában.

Karácsony Gergely főpolgármesteri buborékja egy-két tucat párbeszédes haverjára, Gyurcsány Ferenc buborékjára és azokra az apparatcsikokra korlátozódik, akikkel szintén Gyurcsány volt szíves ellátni őt. A vidéki származású és a vidékiséget végzetesen diszkreditáló főpolgármester szerint a világ akaratból és képzetből tevődik össze. Az van amit ő, meg a médiája képzel a világról és az lesz, amit a Facebook posztban kinyilvánít, mert azt megírja a propagandasajtó, vagy ami még jobb, maguk a lelkes lakosok elolvassák, és egyből tudják, hogy csak érzékcsalódás volt reggel a buszon a tömeg, amikor pedig a járvány miatt nem kellene egymás arcába lehelni.

Engem az nyűgözött le a legjobban, hogy Karácsonyék képtelenek felfogni, hogy az önkormányzatok az állam részei, különösen veszélyhelyzetben, háború idején, a saját hatáskörükbe tartozó tevékenységeiket az államigazgatáshoz alkalmazkodva kell gyakorolniuk. Nem csak az államnak kell igyekeznie, hogy megértesse a fővárosi önkormányzat vezetésével, hogy mi van, hanem a főváros főpolgármesterének, számos főpolgármester-helyettesének és még számosabb tanácsadójának is azon kellett volna dolgoznia, hogy megértse a helyzetet és abból következtetéseket vonjon le a saját feladataira nézve.

Ehhez ügybuzgalom és jóhiszeműség szükségeltetik, ami azonban liberáliséknál mindig is hiánycikk.

Ügybuzgalom (jobb ügyhöz méltó) persze van, olyan programpontok megvalósításában, amelyek a csak genderelméletet és klímakatasztrófát tartalmazó liberális univerzumban léteznek. Például éheztetett méhekkel akarták elkergetni az embereket a buszmegállókból, (habár talán még a metróból is). Most pedig 30-40 százalékkal akarják növelni a munkába járási időt az autósok számára, és sokszorosára csúcsforgalomban a tömeget a tömegközlekedési eszközökön. Persze lehet, hogy csak Karácsony idősgondozási teljesítményéről akarják elterelni a figyelmet egy még nagyobb fiaskó belengetésével.

Persze a sok okos szabadságra vágyó pesti liberális szavazó a programja ismeretében szavazott Karácsonyra (biztos!!), amiben a méheken kívül minden szerepelt. Talán még az is, hogy az emberek szellősebben lesznek majd bizonyos fővárosi intézményekben és rövidülnek a várólisták is. Habár az sem pont így volt értve feltehetőleg, ahogy végül sikerült.

Csodás dolog megfigyelni, amikor érvényesül a választói felelősség és a drága lakosságnak el kell viselnie azt, akit megválasztott.

Annak a kisebbségnek is, aki nem a korszakos zseninkre, Demszky méltó utódjára szavazott. Ilyenkor miért nincs valami kisebbségvédelem? Mi miért nem tudjuk olyan ügyesen követelni a győztestől, hogy ne a saját programját, hanem a miénket, a védendő kisebbségét tessék megvalósítani?

És a vidékiek? Akik nem is szavazhattak Karácsony Gergelyre a fasiszta államrendszer gonoszságából? Azok már sose lesznek szabadok?

Ja! Karácsony szerint a kormány Budapest járvány elleni védekezését másolja. Azt amit Karácsonyék minden infó nélkül, ösztönből nyomnak, mert a kormány mindent eltitkol előttük. Csak szerénységből nem írta le még, hogy a kormány az adatokat is egyenesen Karácsony Facebook posztjaiból szedegeti össze.

Azt majd holnap.