Csak 45 000 milliárd (negyvenötezer milliárd) forint kell Karácsony Gergely SZABAD ÉS ZÖLD Budapestjének megvalósításához!

Ezt az összeget a főpolgármester még a 2022-es választások előtt várja a kormánytól, hogy programjának sikerei alapján dönthessék el a választópolgárok, kit is választanak legközelebb. Azt, aki adja a pénzt, vagy azt, aki elkölti. Karácsony szerint a mai reálértéken 400 000 (négyszázezer) forintos személyenkénti alapjövedelem olyan alap a jövő Budapestjén, amelyből ő főpolgármesterként nem engedhet.

A főpolgármester szakértői szerint a teljesen környezetkímélő transzporter-rendszer, amelynek működtetése csak a világűrben jár némi plusz gamma sugár kibocsátással, és attól is csak a Plútó lesz egy kicsit radioaktívabb, már 10 000 milliárd forint egyszeri ráfordítással kifejleszthető. Megerősítette ezt a becslést a Star Trek Bt. tulajdonos ügyvezetője is, akinek a projektben kulcsszerepet szán az új fővárosi vezetés. X. Y. nem ismeretlen a politizáló közvélemény előtt, hiszen az egyik korábbi MSZP-SZDSZ-kormány egykori államtitkára 43 MSZP-s, DK-s, momentumos, párbeszédes politikusnak legalább a harmadunokatestvére, sőt még két jobbikosnak is. Az LMP egyik választmányi tagja azt nyilatkozta, hogy ők is teljes mértékben megbíznak X-ben, bizonyosan az LMP-ben is van rokona, csak a zabigyerekek anyakönyvezésének fasiszta gyakorlata miatt azt nehéz dokumentálni.

A főpolgármester a maradék pénzt hóeltakarításra, fásításra, őszi falevélelhordásra, kutyaürülék kereső és feltakarító drónok vásárlására, illetve antifasiszta, antipatriarchális, genderfluid, illetve környezetvédő felvonulások szervezésére kívánja fordítani, hogy a budapestiek végre teljes életet élhessenek.

Ahogy a liberális sajtó is kifejtette már korábban, a főpolgármester és friss csapata mattot adott Orbán Viktor avítt kormányának, amely sem a haladás, sem az emberi jogok terén nem képes felnőni a XXI. század eszményeihez. Karácsony elmondta, ezt a 45 000 milliárd forintot a Kormány tulajdonképpen elveszi a budapestiektől, akik ezt megérdemlik.

Milyen ország az, amely nem költ a fővárosára és a fővárosiakra?

Karácsony Gergely szavaiból végre megérthettük azt is, hogy miért volt elég a pénz, amikor Tarlós István és többségében fideszes polgármesterek irányították Budapestet. Tarlósék nem voltak ugyanis elég nagyravágyók, működtetni akarták a várost, a fizika törvényeire hagyatkoztak a fantázia posztmodern szárnyalása helyett. A Star Trek Bt. ügyvezetője elmondta, azonnal tudta, hogy Tarlós nem nézte sem a régi, sem az új Star Treket, mert állandóan villamosfejlesztésről meg engedélyezési eljárásokról beszélt.

Milyen politikus az, aki csak olyan projektekbe vág bele, amire van pénz?!!

Az objektív és mértékadó liberális sajtó szerint a liberális politikusok dolga nem az, hogy megoldjanak problémákat, vagy legalább felismerjék őket, hanem az, hogy ideológiailag megfeleljenek azoknak az elvárásoknak, amelyeket az őket támogató sajtó megfogalmaz feléjük. Ezt Karácsony Gergely esetében a dialektikus liberalizmus gyöngyszemét jelentő fejtegetés kapcsán érhetjük tetten, amit a hóeltakarítás elmaradása és az abból következő közlekedési káoszt értékelve mondott.

A globális felmelegedés következménye, hogy a tél később kezdődik, mint szokott. Az is a globális felmelegedés következménye, hogy a most lehullott hó hamar el fog olvadni. Ez egyértelműen a világkapitalizmus ordas képviselőinek a bűne, mint amilyen a magyar kormány is. Bezzeg mi és a velünk szoros együttműködésben tevékenykedő multinacionális nagyvállalatok, a Shelltől a Coca Coláig, mindent megteszünk, hogy az emberek megmozduljanak a klímakatasztrófa megelőzése érdekében. Elég hómunkás meg azért nem jelentkezik, mert az emberek már annyira éheznek, hogy nem is tudnak elmenni dolgozni.

Karácsony a posztmodern politika hercege a mai Magyarországon.

Eddig Fodor Gábor volt az, egészen szimbolikus, hogy Fodor Gábor ezekben a napokban adta át a Magyar Liberális Párt vezetését Bősz Anettnek, eredményekben, sikerekben gazdag pályafutása lezárásaként.

A SZABADSÁG csodálatos megnyilvánulása, hogy a budapestiek közös akarata Karácsony Gergely főpolgármesterségében testesülhet meg. Karácsony Gergely Budapest Sadiq Khan-ja, Dobrev Klárája, Greta Thunbergje, Hillary Clintonja.

(Ez a cikk úgy keletkezett, hogy kihúztuk a lelkesedésből fakadó túlzásokat azokból a cikkekből, amelyek az elmúlt napokban Karácsony Gergelyről a szabad és független sajtóban megjelentek és a vitán felül objektív részeket az Önök szórakoztatására egybegyúrtuk.)