“Miért akar az ellenzék nőnemű miniszterelnök-jelöltet magának?”

Dehogy akar, illetve nem tudja még, hogy azt akar. Amióta Kunhalmi Ágnes bejelentette, hogy nem zárkózna el a miniszterelnökség kihívásától, azt is tudjuk, hogy alulról hol húzódik a határ. Persze ezt csak Ági gondolja komolyan, de képzeljük csak el, mennyire leegyszerűsödne Klára, a Dobrev Klára kampánya, ha már előre megállapodnának, hogy csak nő lehet a közös miniszterelnök-jelölt. (A képen potenciális miniszterelnök-jelöltek láthatóak.)

Szél Bernadett, Gyurcsány Ferenc, Hadházy Ákos, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter egyből kiesne. Ez persze eleve olyan lista, amely minden kihúzott névvel látványosan erősebb lesz, de ha ezek mind egyszerre sértődnek meg, az bárkinek okozhat álmatlan éjszakákat. Vegyük végig azon erős női politikusokat, akiknek megfordult a fejében, hogy belőlük Magyarország első női miniszterelnöke lehet, na és persze az is, aki aláírja az Európai Birodalomba történő beolvadási megállapodást.

Vegyük sorra, hogy egy disznótoros vacsora után, amikor ittunk is rendesen, valamint hidegfrontbetörés is van éppen, illetve rettentően kényelmetlen a vendégágy, mely ellenzéki nőpolitikusunk miniszterelnökségéről rémálmodunk és ébredünk sikítva.

A sor nyilván Dobrev Klárával kezdődik, Cseh Katalinnal, Gurmai Zitával, Bősz Anett-tel, Szabó Tímeával, Fekete-Győr Andrással, Donáth Annával folytatódik és erős képként egy Kunhalmi Ágnes nevű helyen torkollik bele Bangóné Borbély Ildikóba. Demeter Mártát az anyai ösztön elragadta tőlünk időlegesen, de még visszatérhet, afféle Mária Teréziaként, gyermekével a karján.

Cseh Katalin és Donáth Anna esélyeit növeli, hogy ők nagyon erősen kisminkelve és jól fényképezve sikeres tiktokkernek látszanak, míg a többiek nagyon kisminkelve csak nagyon kisminkeltnek látszanak.

A kilencvenes évek elején számtalan csak önjelölésre alkalmas politikuskezdemény bukkant fel az országban, akkor fogalmazódott meg minden mértéktartóbb magyarban, hogy aki alkalmasnak tartja magát, az már rögtön gyanús. Ha elgondolkozunk azon, hogy miben hasonlítanak ezek az emberek egymáshoz, akkor elsőre az juthat eszünkbe, egyik sem próbált meg soha a nőiességével, a kedvességével visszaélni. Sőt, bármelyikük úgy nyomja le Jakab Pétert suttyóságban, hogy a jeles férfiú este rendszeresen őszintén sír otthon. És miután az őszinteség és a sírás is kizáró tényező, Pétert is ki kell húznunk a listáról.

Pedig ő gondolta a legkomolyabban a dolgot, hiszen annak a férfinak, aki a Jobbikból LMBTQ pártot tudott csinálni, igazán nem okozhat gondot, hogy hiteles női miniszterelnök-jelölt legyen.

Persze ezekben a nehéz időkben senki sem tudja az ellenzéki oldalon, hogy fiú-e vagy lány netalántán, illetve a tetszőleges egyéb nemi identitás melyikét tette magáévá, nem is teljesen világos, hogy mit is jelent a női politikus és a nőnemű miniszterelnök-jelölt.

Kedvességet? Anyai felelősséget? Szexepilt? Férfiellenességet? Matriarchátust? Női megérzést?

A liberális politikusnők általában arra szoktak hivatkozni, hogy a férfiak agresszívek, ők felelősek az összes háborúért, a patriarchátusért, a globális felmelegedésért, a menstruációért és azért, hogy a nők nem tudnak állva pisilni és azért is, hogy az illető nő nem férfinak született. Mert férfinek lenni csodás, nőnek lenni szörnyű. Ezt a traumát aztán úgy oldják fel, hogy annyira agresszívek, mint Gyurcsány és Jakab szorzata, ha kedvesnek akarnak mutatkozni, az embernek Joker jut eszébe róluk vagy azoknak, akik még ismerik a régi mesevilágot, a Vasorrú bába, amint éppen becsalja a kemencébe Jancsit és Juliskát.

A liberális nőnemű miniszterelnök-jelölt oda van a melegekért, különösen a fiatal férfi párokért, de a leszbikus témát kerüli, mint a tüzet, mert nem akar okot adni a pletykákra. Mert ugyan ő minimum fluid, de estére azért mindig a női edénybe folyik bele.

A női liberális progresszív miniszterelnök-jelöltek korábban mindig elgondolkoztak azon, hogy rámennek a hadügyminiszteri pozícióra. Istenem, most eszembe jutott Vadai Ágnes létezése. Ő azért nem akar miniszterelnök lenni, mert az számára csak és egyedül Gyurcsány Ferenc A MINISZTERELNÖK, szerinte szentségtörés, ha bárki más ácsingózni merészel erre a pozícióra.

A női hadügyminiszter általában lelkes pacifista és büszke totális katonai tudatlanságára.

Annyira hülye, hogy azt hiszi, azért van háború, mert léteznek hadseregek, és az örök béke záloga az, ha felszámolja az országa hadseregét. Komolyan azt hiszi, a férfiak szeretnek háborúzni és a sorozott gyalogság lövészei élvezik, hogy aknamezőn rohamozhatnak aknavető és géppuskatűzben.

Ettől függetlenül a női hadügyminiszter csípi az egyenruhás férfiakat és erős, de a tudatalattijába szorított altesti bizsergést érez, amikor tábornokokat egzecíroztathat és felsorakozik neki a díszszázad. És csodás hisztirohamra képes, ha az általa lezüllesztett, költségvetési forrásaitól megfosztott haderő nem képes azonnal megszüntetni egy több millió embert érintő humanitárius katasztrófába torkolló háborút és a patriarchátust az ország határaitól 5000 kilométerre. Viszont a női hadügyminiszter minisztertársnőihez hasonlóan hagyományőrző muszlim nőnek öltözik, ha morcosabb muszlim politikusokkal kell találkoznia.

A liberális miniszterelnök-jelölt nő imádja a gyerekeket, viszont fasiszta dolognak tartja a dolgozó, adófizető szülőkkel rendelkező gyermekes családok támogatását, adókedvezményét, otthonteremtési támogatását, mert azt az adót nem fizető, munkaviszonnyal nem rendelkező családoktól veszi el a pénzt. A liberális miniszterelnök-jelölt nő imádja a szabad független nőket, akiknek nincs gyereke, mert azok szabadok és lenézi a gyermekes középosztálybeli nőket, mert azok a rabságot választották az önmegvalósítás helyett.

A liberális miniszterelnök-jelölt nőtől idegen a bosszú, de megérti, hogy a jogállamot fel kell függeszteni, mert egy jogállamban nem lehet megfelelően leszámolni a konzervatívokkal. A liberális miniszterelnök-jelölt nő szerint pusztuljon az osztályellenség a pereputtyával együtt.

(Most még) mindenki szabadon eldöntheti, hogy a fenti pozitív személyiségjegyeknek melyik haladó politikusnőnk felel meg a legjobban.

Egyébként különös dolog ez, de a haladó nő sokkal szörnyűbb szerzet, mint a haladó férfi. A haladó nő ugyanis egyesíti magában a nők és a férfiak összes rossz tulajdonságát. Amire a haladó férfiak közül csak Gyurcsány Ferenc volt képes, ő is csak úgy, hogy magába asszimilálta Klára asszony nagyapai és NKVD-s génjeit.

Tehát halljátok jóslatom! Ha az ellenzéknek női miniszterelnök-jelöltje lesz 2022-ben és Isten ne adja, nyernek, akkor gyorsabban, de nagyobb kínok között fogunk elpusztulni. Kétszeresére fog nőni a jövedelemadó, amit fizettek és minden kedvezményetek ugrik. Hirtelen lesz néhány százezer migráns és újra “ócsón” külföldi kézbe kerül majd az egész infrastruktúra. És a rendőrök az ellenzéki tüntetőket újra rendesen megverik majd, ahogy azt egy diktatúrában kell. Viszont lehet majd írni arról a Telex.hu-n, hogy milyen szépen öltöztetik a miniszterelnök asszonyt és milyen adekvát volt a ruhája a Pride-on.

Vezető kép: MTI/Máthé Zoltán