A tápszer pont olyan jó, mint az anyatej – állítja az Index; ezt se higgyük el nekik!

Amióta az Index a Schell olajvállalattal kívánt nekünk „Kellemes Karácsonyt!”, azóta tudjuk, hogy van az a pénz, amiért a CO2 (szén-dioxid) jót tesz a bolygónak. Természetesen nem állítom, hogy az Index a tápszergyártóktól is pénzt kap, de bizonyosan nem lepődnék meg ha kiderülne, hiszen olyan lelkes kis propagandacikket rittyentettek a csecsemőtápszerek használatáról. A cikk ráadásul egy vállalható felütéssel indul, miszerint ne vegyünk ismeretlenektől a neten anyatejet. Aztán a legszebb tápszerpornóba fordul, az összes liberális toposz eldurran, amivel a nők kedvét el lehet venni a gyerekszüléstől és a szoptatástól.

Érdekes tudathasadás lehet tápszergyártó multinak lenni, arra kell rábeszélni a fehér nőket, hogy ne szüljenek, de vásároljanak tápszert az afrikai éhező gyerekeknek. De a szoptatásról mindenképpen le kell beszélni őket, mert akkor nem fogy a csuszpájz. Egyrészt, persze, nagy áldás, hogy vannak csecsemőtápszerek, másrészt viszont van abban valami egészen rémisztő, hogy a kapitalizmusnak csak sikerült egy készpénzes aktust beiktatnia az anya-anyatej-csecsemő láncolatba.

Én még emlékszem arra a korszakra, amikor arra presszionálták az anyákat, hogy a gyermek hat hónapos kora után már ne szoptassanak, hanem álljanak át tápszerre. Mert az egészségesebb. Korszerűbb, nem olyan undorítóan biológiai. Kevésbé ereszkedik meg a mell. A horrortörténetekről nem is beszélve, hogy milyen szörnyen fájdalmas a szoptatás, és mennyire tiszta (száraz és biztonságos érzés is nyilván) a cumisüveges tápszeres táplálás. Üzemszerűen megkezdődött a kismamák rettegtetése, hogy nem fog megindulni a tejelválasztásuk, és a gyerek majd lerágja a mellüket. Emlőgyulladás, a tej elapadása. De van megoldás! A modern élelmiszeripar (magyarul vegyipar) nem hogy pótolni tudja azt, amit a természet az emlősök evolúciójának röpke 200 millió éve alatt kifejlesztett, hanem sokkal jobbat is tud gyártani. A tápszer jobb és por alakban sokkal tovább el is áll!

A liberális sajtó tele van az anyasággal, a szülővé válással kapcsolatos horrortörténetekkel, száz oldalakat, posztok ezreit képesek úgy leírni, hogy egy fél mondat sincs arról, hogy a gyermek, a család mekkora örömöt ad.

Aztán az Index újságírója képes a következőt leírni.

„A kellemetlenségek (esetenként már-már kínok) nem is annyira a gyerek és az anya viselkedése, hozzáállása miatt alakulnak ki, hanem a szülés hatására megváltozott tudatállapotú anya által érzékelt társadalmi nyomás hatására.”

A csávó szerint ugyanis természetesen a Társadalom(!!!) hibás.

Meg is szólaltatnak egy liberális anyukát, aki mindenütt olyasmiket hall, hogy csak az anyákon múlik az egész. Mert tényleg nem logikus, hogy egy újszülött anyja teljesen magától azt gondolja, hogy ez az anyaság része, és a gyereknek is az a legjobb, hogy ő szoptatja. Ehhez társadalmi nyomás kell.

Ha már társadalmi nyomásról beszélünk a drága Index címadása micsoda?

„Az anyatej az online kereskedelem új slágere. De tényleg jobb, mint a tápszer?”

A liberális igazmondás zászlóshajója aztán meg is válaszolja ezt a kérdést természetesen. Nem jobb, a tápszer pont olyan jó. Ezt az állítását tudományos tanulmányokra alapozza, amelyek más tudományos tanulmányok megcáfolása érdekében készültek. Természetesen egy árva szó sincs arról sehol, hogy azokat a tanulmányokat ki finanszírozta, amelyek „kimutatják”, hogy az anyatej előnyeit kimutató tanulmányok tévesek, és a minden patikában kapható tápszer is pont olyan jó, mint az anyatej.

Persze semmi összefüggés nincs, de valahogy mindig úgy alakul, hogy a Tápszer Terméktanácsnak (a tápszergyártók hipotetikus érdekérvényesítő szervezetének) néhány százezerszer több dollárja van, mint a „Szoptasd a gyermekedet!” nevű valóban civil szervezetnek, amely valamilyen érthetetlen okból nem kap támogatást sem a tápszergyártóktól, sem a Nyílt Társadalom Alapítványtól.

Nem meglepő módon a cikkben bemutatott „érvek” mind szociológiailag, mind biológiailag teljesen irrelevánsak. Ennek oka egyrészt az, hogy az anyatejes táplálás nyilvánvaló előnyeinek bizonyítása igen bonyolult, rendkívül mély és szerteágazó orvosi ismeretek kellenek hozzá például. Ezek a tudások a jelenleg kialakuló új tudományos barbárság idején nem csak a liberális újságírók fejében nincsenek meg, hanem sajnos az elképesztő számban felduzzasztott egyetemi szakértelmiség kobakjában sem. A dolog szociológiai részéről nem is beszélve, ugyanis általános gyakorlat, hogy több száz ismeretlen és definiálhatatlan szociológiai, biológiai, környezeti változó által meghatározott folyamatokat akarnak egy tényezőhöz kötni.

A cikk vége felé még egy olyan kutatás is előkerül, amely nemes egyszerűséggel az anya szándékához (!!!!) kapcsol végtelenül szerteágazó következményeket.

„A vizsgálatban azt találták, hogy a szoptatást tervező nők ismeretei jobbak voltak a kisgyermekek táplálását illetően, emellett IQ-juk is magasabb volt. Ez magyarázhatja, hogy valójában miért magasabb a szoptatott babák IQ-ja (az intelligencia erősen öröklődő tulajdonság).”

Miután az IQ erősen öröklődő tulajdonság, ez a cikk csak azoknak szól, akiket szoptatott az anyukájuk, és ebből kifolyólag hangosan felröhögtek ennél az idézett mondatnál.

Ez a cikk, mint minden a környezetvédelem-klímaváltozás, atomenergia, társadalomtudomány, stb. témakörökben liberáliséknál, a modern tudomány asztrológia szerű és szintű felhasználásán alapul.

Összefoglalva tehát, az édesanyák hallgassanak az ösztöneikre, és a tervezett fogantatás előtt egy évvel legalább hagyjanak fel az Index és egyéb propagandatermékek olvasásával. És a gyereket se engedjék Indexet olvasni, mert még a végén beperli az anyját, hogy az szoptatta és nem tápszerrel etette.