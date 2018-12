Így válik a sport politikává

Ma éjszaka játszották a US Open női döntőjét. Naomi Osaka nyerte a meccset, kifejezetten jó játékkal, nem megremegve a téttől, attól, hogy a női tenisz egyik legsikeresebb képviselője, Serena Williams áll a másik oldalon.

Williams a 24. Grand Slam címéért játszott, ami láthatólag nagyon fontos volt neki. A wimbledoni döntőben is játszott már ezért, akkor is kikapott, a mostaninál rosszabb játékkal. A kiváló fizikai adottságokkal rendelkező teniszezőnő pszichológiailag is nyilván remek volt mindig, hiszen 23 ilyen döntőt már meg tudott nyerni. De gyermeke születése utáni visszatérése óta már másodszor veszített Grand Slam döntőben.

Nem is lenne ezzel semmi baj, ha nem csinált volna botrányt a döntő második szettjében, teljesen értelmetlenül, és nem teszi tönkre a saját döntőjét, a nézők szórakozását és legfőképpen ellenfele első grand slam győzelmét, annak megünneplését.

A nézők és Williams is a saját győzelmét várta és akarta, de hiába játszott a második szettben elfogadhatóan, a döntő pillanatokban nem tudott koncentrálni, és részben ennek következtében belemanőverezte magát egy hisztibe, majd előjött pályán kívüli identitása, a nőjogi harcos, az elnyomott fekete, meg minden egyéb SJW marhaság.

Amerikában hosszú ideje divat, hogy sportolók, művészek aktív közéleti szerepet vállalnak, vagyis mostanában szélsőliberális megmondóemberként gyalázzák Trumpot és mindenkit, aki nem elég gyorsan alkalmazkodik a folyamatosan súlyosbodó politikai korrektség járványhoz.

Carlos Ramos, a mérkőzés vezetőbírója, székbírája a második szett elején figyelmeztette Williamst, mert az edzője tanácsot próbált neki adni a nézőtérről, ami a Grand Slam tornákon tilos. A Sima WTA tornákon nem, ott az edzőt be is lehet hívni a szünetekben. Az is valószínű, hogy Serena nem látta, hogy az edzője kommunikálni próbál vele. De a vezetőbíró igen, és figyelmeztette ezért a játékost, ahogy szabályok előírják neki, hiszen a játékos felel a csapatáért.

Williams ekkor elkezdett hisztizni, majd amikor a nagy nehezen megszerzett break előnyét két kettőshibával elbukta, összetörte az ütőjét. Ennek azért van jelentősége, mert ezért szintén figyelmeztetés jár, a második figyelmeztetésért ebben az esetben meg pontlevonás, vagyis a következő gém úgy indul, hogy az ellenfélnek már van egy pontja.

Williams nem hagyta abba a tombolást, a következő szünetben tolvajnak nevezte a vezetőbírót, valamint megvádolta a női játékosok negatív megkülönböztetésével. Behívatta a főbírót, a mérkőzés felügyelőjét és sok energiát elpazarolt a hisztizésre. Eközben a székbíró, szintén a szabályzat szerint, egy játéklevonással sújtotta, vagyis a breakkal vezető Osakának nem kellett szerválnia, jóváírták neki azt a gémet. Aztán Serena hozta a saját adogatását, majd Osaka kiszerválta a meccset.

A kritikátlanul a hazai játékosnak drukkoló közönség meg őrjöngött és teljesen tönkretette Naomi Osaka első Grand Slam győzelmének átélését és ünneplését. A vezetőbírót, aki teljesen szabályosan és helyesen járt el, az eredményhirdetés előtt kimenekítették, és az egész ceremónia hangulatára rányomta bélyegét Williams ünneplése és áldozat voltának alig leplezett hangsúlyozása.

Williams a sajtótájékoztatón többek között ezt mondta:

„I’ve seen other men call other umpires several things… For me to say ‘thief’ and for him to take a game, it made me feel like it was a sexist remark. He’s never taken a game from a man because they said ‘thief’.”

„It blows my mind, but I’m going to continue to fight for women and to fight for us to have equal – like Cornet should be able to take off her shirt without getting a fine. This is outrageous.”