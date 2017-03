Miért nincs tényfeltáró újságírás Magyarországon? Mert rohadtul munkaigényes.

Ez azért cikknek elég energiatakarékos lenne, ezért ideírom még, hogy miről jutottam erre a következtetésre.

A Fidesz a nyolc évnyi borzasztó ellenzéki léte alatt megtanulta, hogy teljesen felesleges naponta három korrupciós ügyet a kormány nyakába varrni, mert a tisztelt lakosság teljesen érdektelen néhány milliárd forint ellopása iránt, amennyiben a történet nem tartalmaz kirívó érdekességeket, magyarul (illetve nem magyarul) nem Blikk kompatibilis.

Elég egyet lenyomni a lakosok torkán, lásd Simon Elvtárs, vagy Hagyó Elvtárs és az elég is.

Az újságírók meg azt tanulták meg, hogy nyilvánvaló és egyértelmű ügyeket sem lehet oknyomozásilag annyira körbebástyázni, hogy megálljanak a lábukon később a bíróságon, ezért nem is kísérleteznek vele. Arról nem is beszélve, hogy magyar politikus börtönbe korrupcióért nem nagyon kerül, mert a jogrendszerünk vagy rettenetesen fejlett, vagy mert a törvényeket politikusok csinálják.

De a korrupció leleplezése iránti lelki igény kielégítése érdekében valamelyik liberális blog minden munkanapon leleplezi, hogy Magyarországon az összes szabálysértési összeghatáron felüli bűncselekményt maga Orbán Viktor engedélyezi személyesen.

Ez annyira élvezetes a számukra, hogy a dologhoz már nem is keresnek bűncselekményt, csak egy tetszőleges eseményt.

Van egy Berkecz Balázs nevű csávó, akinek a blogját az Index teszi címlapra rendszeresen, ezúttal egy pécsi világbotrány leleplezése okán. Röviden arról van szó, hogy Pécsett sok a külföldi, egyébként az anyaországában alsó-középosztálybeli családból származó egyetemista, aki itt, nálunk szeretné felső-középosztálybelinek érezni magát és ezért rühell panelban meg kollégiumban lakni, de szereti az apartmanházat. Olyat, amilyet a tévében a kedvenc sorozatában látott, közel az egyetemhez, mert gyalogolni nem szeret, konditeremmel, mosószalonnal, beépített drogdílerrel.

Ez többek között azért szomorú, mert a gazdagabb országok szegényei idejönnek hozzánk gazdagnak, de azért is, mert ez Pécsett serkenti az apartmanházak építést, amelyek tudvalevőleg ocsmányak, mint a hiénahányás.

Pécsett az orvosi kar elméleti tömbje délre tájolt és égtáj szerint a következő területek veszik körül: délre egy hatalmas nagy üres telek (tulajdonképpen már a panelek és egy főút mellett), északra saját maga (egyetemi park és klinikák meg kiszolgáló épületek), azon túl meg a Mecsek-oldal, keletre a lebontott, egykori földszintes kertváros helyére felépített panelrengeteg, nyugatról meg egy olyan “családi házas” övezet, amelyben a házak közé éppen befér egy kocsibeálló.

Az Orbán Viktor kézivezérlésén vegetáló önkormányzat meg azt találta ki (Ó, irgalom atyja ne hagyj el!), hogy az üres telken valami rohadt nagy apartmanház építését teszi lehetővé. De ez még nem volt elég a rohadt fasisztáknak, azt is kitalálták, hogy az egyetem környékén, a családi házas övezetben egy telekre csak legfeljebb hétlakásos társasházat szabad építeni.

Ezt a két dolgot rettenetesen nehezményezi a Berkecz, meg a pártja, meg annak a pécsi csoportja, mind a hatan.

Tulajdonképpen egyetértek velük bizonyos dolgokban. Mint mondtam, rühellem az apartmanházakat, illetve a modern építészetet, Pécsett én már csak parkot engednék építeni a foghíjakra, de erre azt mondják a progresszívek, hogy retrográd vagyok, mert nem ez a fejlődés útja.

Nekem is fáj a hétlakásos plafon meghatározása, csak más irányból.

Pécsnek kifejezetten nem tett jót, hogy mindenütt eluralta a “Mari néni budija lakópark” effektus. Ez onnan kapta nevét (Mari néni szegény létező személy volt), hogy amikor Mari néni elhalálozott, a háza helyén a telkén minden átmenet nélkül egy 55 lakásos lakópark nőtt ki az altalajból (igaz park nélkül). Ott, ahol Mari néni pottyantósa volt, a kert végében konkrétan egy 25 lakásos épületecske áll a hegyoldalban.

Arról nem is beszélve, hogy Mari néni deszkakutricája esztétikusabb volt, mint az utódépület, amely olyan szépséges, mint egy wécépapírnak elhasznált Népszabadság.

Ez történt városszerte, drasztikusan csökkentek a zöldterületek, a belső kertek, utcányi lakosság költözött egy teleknyi helyre, sokszorosára nőtt az autóforgalom. Ez a folyamat kezdődött el az egyetem környékén is és ezt kívánta mérsékelni az önkormányzat a korlátozással. Aki ismeri a környéket, az csak egyetérthet, én egyenesen nem engedném, hogy ilyen övezetekben társasházakat építsenek.

Ez persze szívás annak, akinek eladó ingatlanja van, meg annak, aki ilyesmibe fektetné a pénzét.

De hát ilyen a városépítészet.

Persze az is igaz, hogy az egyetem déli oldalán található telek nyilván egy Fideszes oligarcha ismerősének az unokaöccséé, de hát kis ország vagyunk. Tulajdonképpen nincs is értékes ingatlana ebben az országban másnak, mint a csúnya politikailag bekötött embereknek. Akik 2010 előtt, érdekes, mind szocik meg szadeszesek voltak, de ez már a felejthető múlt.

Engem is rohadtul zavar minden ilyen üzletnél, amikor valaki rohadtul gazdagodik, hogy nem én vagyok az, de ilyenkor azzal mindig adósak maradnak a korrupcióvadászok, hogy hogyan is kellene egy ekkora üzletet demokratikusan lebonyolítani.

Habár most adtak egy választ erre a kérdésre: Ne épüljön semmi erre a telekre vagy vegyék el a rohadt tulajdonosától vagy fizesse be a közösbe, amit keres a bulin. Viszont leírják, hogy az a nyüves Orbán-kormány úgy költ 93 milliárd forintot kollégiumi fejlesztésekre 2023-ig, hogy Pécsen csak felújítások lesznek. Rohadtak, ezen is gazdagszik majd valaki.

Megint egy gyalázkodás, nulla tényfeltárással, egy szerzési időpont, egy tulajdonosváltás dokumentálása nélkül, vételár-változások nélkül. Ja, és egy “fontos Orbán-rokon” is megbízást kapott az egyetemtől a pletykák szerint. Ez egy olyan megdönthetetlen tárgyi bizonyíték, ami előtt kénytelen vagyok meghajolni.

Nekünk, akik nem építünk apartmanházat, az lenne az érdekünk, hogy tökéletesen dokumentált, hatósági eljárásokat megalapozó tényfeltárások készüljenek és nem az, hogy a reménybeli választási győzelem utáni fosztogatásra készülő liberálisok megalapozzák a hecckampányukat mindenfajta tények nélkül. Mert dolgozni azt nem akartok.

És látjátok, egy hülyeséget tények meg munka nélkül is ízekre lehet szedni. De csak egy hülyeséget.

Mondjuk én nem is leleplező vagyok, meg tényfeltáró, hanem csak egy indulatblogger.

